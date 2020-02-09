В Великих Луках появится молодежный культурно-образовательный центр
Единый молодежный культурно-образовательный центр в Великих Луках расположится в бывшей восьмиэтажке «Транснефти». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, в Центре будет работать «Кванториум», проектный офис, добровольческое объединение и другие организации для молодежи.
Губернатор договорился с президентом компании Николаем Токаревым о ремонте всего здания. «Кванториум» займет два этажа, оборудование для детского технопарка закупят на финансирование по нацпроекту «Образование». Также в восьмиэтажке расположатся городское управление образования, филиал центра непрерывного повышения квалификации и аттестации педагогических работников, центр цифрового образования «IT-куб», ресурсный центр развития добровольчества, проектный офис «Команда - 2018», молодежный лофт, комнаты ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Так, в Великих Луках появится единый молодежный культурно-образовательный центр для поддержки активных ребят, помощи в реализации проектов, развитии творческого потенциала и профессиональных навыков подрастающего поколения. Центр будет обслуживать не только жителей Великих Лук, но и всей южной зоны региона.
ИСТОЧНИК KP.RU