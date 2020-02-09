2020-02-09T12:08:57+03:00
Общество

Медаль «За заслуги перед Псковской областью» вручил ветерану Михаил Ведерников

Имя Анатолия Васильева занесено в "Золотую летопись" Пскова
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба АПО.Фото: пресс-служба АПО.
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Глава региона Михаил Ведерников вручил медаль «За заслуги перед Псковской областью» бывшему узнику концлагеря, ветерану, почетному гражданину Пскова и заслуженному строителю России Анатолию Васильеву. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников посетил ветерана 8 февраля в его 90-летний юбилей.

- Спасибо вам за все, что вы сделали на благо Псковской области. Данные награды мы утвердили в прошлом году и уже вручили первые медали тем, кто сделал большой вклад в развитие региона. У вас медаль за номером 3, - сказал губернатор.

В подарок Михаил Ведерников привез ветерану музыкальный проигрыватель. А днем ранее на встрече с полпредом президента в СЗФО Анатолий Васильев получил диски с песнями военных лет в современной аранжировке.

Фото: пресс-служба АПО.

Фото: пресс-служба АПО.

- Мне как псковичу очень приятно, что у нас такой деловой, молодой и энергичный губернатор, - заметил Анатолий Васильев.

Почетный гражданин Пскова поделился с главой региона воспоминаниями о Великой Отечественной войне, рассказал о своем жизненном и трудовом пути, а также о том, чем он занимается в настоящее время. Он по-прежнему увлекается спортом.

Более 20 лет Анатолий Васильев отвечал за строительство и реконструкцию регионального центра. Благодаря его труду были восстановлены многие церкви и монастыри Псковщины, а также построены «Зеленый театр», памятник Неизвестному солдату. За выдающийся вклад в восстановление памятников истории и архитектуры его имя занесено в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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