2020-02-09T12:31:42+03:00
Общество

Рейс Псков – Санкт-Петербург восстановили по просьбам пассажиров

Ранее Псковпассажиравтотранс отменил 3 междугородных маршрута из-за убыточности
Алиса Солнцева
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Один из отмененных рейсов предприятие решило оставить.Один из отмененных рейсов предприятие решило оставить.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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С 10 февраля автобус №944 Псков – Санкт-Петербург снова будет ходить по расписанию. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Напомним, ранее компания заявила об отмене трех междугородных маршрутов: в Витебск и Санкт-Петербург. Причинами отмены стали невостребованность и убыточность рейсов. Однако псковичи по этому поводу негодовали, ведь эти направления весьма популярны у жителей региона.

Вскоре Псковпассажиравтотранс объявил, что рейсы по межрегиональному маршруту №944 Псков - Санкт-Петербург через Гдов и Сланцы с 10 февраля будет ходить по прежнему расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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