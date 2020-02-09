10 февраля скорость ветра в Псковской области достигнет 20 метров в секунду
10 февраля на Псковскую область обрушится сильный ветер. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального управления МЧС, Псковский ЦГМС прогнозировал значительное усиление ветра завтра, 10 февраля.
Порывы юго-западного ветра будут достигать скорости 15-20 метров в секунду. Такая погода установится с утра на весь день.
В связи с этим МЧС просит убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, сухие деревья у дома, закрыть окна. Машину стоит парковать вдали от деревьев и слабо установленных конструкций.
Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также избегать деревьев и потенциально опасных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU