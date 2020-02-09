10 февраля скорость ветра в Псковской области достигнет 20 метров в секунду

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:59:22+03:00

Одевайтесь теплее: вредный ветер покушается на наше здоровье. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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10 февраля на Псковскую область обрушится сильный ветер. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального управления МЧС, Псковский ЦГМС прогнозировал значительное усиление ветра завтра, 10 февраля.

Порывы юго-западного ветра будут достигать скорости 15-20 метров в секунду. Такая погода установится с утра на весь день.

В связи с этим МЧС просит убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, сухие деревья у дома, закрыть окна. Машину стоит парковать вдали от деревьев и слабо установленных конструкций.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также избегать деревьев и потенциально опасных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU