2020-02-10T09:44:24+03:00
Общество

В Пскове 6 тысяч школьников учатся во вторую смену

По две новые школы в год могут строить в городе, по мнению Михаила Ведерникова
Максим Дмитриев
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Областные власти надеются заручиться поддержкой министерства просвещения.Областные власти надеются заручиться поддержкой министерства просвещения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Недостаток мест в псковских школах обсудили на встрече губернатор Псковской области и глава администрации города. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе областной администрации.

Одним из актуальных вопросов для Пскова, по словам главы администрации Александра Братчикова, является вторая смена обучения. 6 тысяч детей вынуждены начинать и заканчивать учебный день намного позже.

Михаил Ведерников заметил, что региональные власти в курсе проблемы и рассчитывают на поддержку министерства просвещения России.

- Я очень рассчитываю, что нас поддержат, потому что мы можем и по две, и по три школы строить. Конечно, основная нагрузка – это Псков и Псковский район, - отметил глава региона.

Еще одной темой обсуждения стала реконструкция стадиона «Машиностроитель». Александр Братчиков попросил областные власти уделить повышенное внимание этому объекту, чтобы его восстановление завершилось в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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