16 февраля в Пскове состоится вечер-портрет поэта и художницы Джолиан Лин
В воскресенье, 16 февраля, жителей Пскова приглашают на вечер-портрет поэта Джолиан Лин в библиотеку имени Григорьева. Об этом «Комсомольской правде - Псков» рассказала организатор творческой встречи.
На мероприятии гости познакомятся с псковским писателем, поэтом и художницей. Автор презентует свой поэтический сборник «Девятнадцать». Разговор о поэзии будет сопровождать выставка картин.
- Знаете ли вы, что ощущает человек, когда ему девятнадцать лет? Вся гамма эмоций молодости: стремление вперед, поиски себя, желание познать мир, неугомонность, переменчивость, страсть... Все это отражено в новом поэтическом сборнике «Девятнадцать», - отмечает автор.
КОНКРЕТНО
Творческий вечер состоится 16 февраля в 16:00 в Библиотеке-центре общения и информации имени И.Н. Григорьева (Псков, Юбилейная, 87а).
ИСТОЧНИК KP.RU