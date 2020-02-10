2020-02-10T10:14:24+03:00
Звезды

16 февраля в Пскове состоится вечер-портрет поэта и художницы Джолиан Лин

Молодой автор презентует поэтический сборник "Девятнадцать"
Алиса Солнцева
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Фото: Евгений Колганов. "Знаете ли вы, что ощущает человек, когда ему девятнадцать лет?" - спрашивает автор и дает ответ своей книгой.Фото: Евгений Колганов. "Знаете ли вы, что ощущает человек, когда ему девятнадцать лет?" - спрашивает автор и дает ответ своей книгой.
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В воскресенье, 16 февраля, жителей Пскова приглашают на вечер-портрет поэта Джолиан Лин в библиотеку имени Григорьева. Об этом «Комсомольской правде - Псков» рассказала организатор творческой встречи.

На мероприятии гости познакомятся с псковским писателем, поэтом и художницей. Автор презентует свой поэтический сборник «Девятнадцать». Разговор о поэзии будет сопровождать выставка картин.

- Знаете ли вы, что ощущает человек, когда ему девятнадцать лет? Вся гамма эмоций молодости: стремление вперед, поиски себя, желание познать мир, неугомонность, переменчивость, страсть... Все это отражено в новом поэтическом сборнике «Девятнадцать», - отмечает автор.

КОНКРЕТНО

Творческий вечер состоится 16 февраля в 16:00 в Библиотеке-центре общения и информации имени И.Н. Григорьева (Псков, Юбилейная, 87а).

ИСТОЧНИК KP.RU

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