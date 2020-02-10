2020-02-10T11:14:28+03:00
Звезды

Премьера спектакля "Нави Волырк, капитанский сын" в псковском театре состоится 15 и 16 февраля

Постановка петербургского режиссера создана к 60-летию заслуженного артиста России Сергея Попкова - исполнителя главной роли
Алиса Солнцева
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Фото: drampush.ru. "У всех свой зверь в душе", - замечает Сергей Попков.Фото: drampush.ru. "У всех свой зверь в душе", - замечает Сергей Попков.
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Премьера «Нави Волырк, капитанский сын» состоится в Псковском театре драмы уже в эти выходные, 15 и 16 февраля. Об этом «Комсомольской правде - Псков» рассказали в пресс-службе учреждения.

Постановка «Нави Волырк, капитанский сын» по пьесе Олега Михайлова создана к 60-летнему юбилею заслуженного артиста России Сергея Попкова, который и сыграет в спектакле главную роль Ивана Крылова. В театре произведение ставится впервые.

- Это спектакль не только про Крылова, но и про всех нас, - замечает исполнитель главной роли.

Фото: drampush.ru. Полноценный спектакль родился из летнего эскиза лаборатории "Театр про писателей".

Фото: drampush.ru. Полноценный спектакль родился из летнего эскиза лаборатории "Театр про писателей".

«Нави Волырк» - спектакль о русской душе, о пересмотре прожитой жизни. Произведение одновременно сложное и загадочное, включает долю эксцентрики, а иногда догола обнажает бытийные истины.

- Задачи точно воссоздать образ и жизнь Крылова мы не ставили. Скорее, стремились показать человека, прожившего большую жизнь и подводящего ее итоги. Человека, который всю жизнь мучился от этого понятия - «оборотень», который где-то лукавил, где-то притворялся, подсмеивался надо собой и окружающими, где-то трусил. И басни были его творческой защитой от жизни, - объясняет Сергей Попков. - Есть такое понятие «зерно роли», которое можно охарактеризовать в двух-трех словах. Так вот тут это духовное очищение перед смертью, перед тем, как предстать перед всевышним.

В спектакле появятся также дочь Крылова Сашенька (Илона Гончар), охотник (Роман Сердюков), Фенюшка (Нина Семенова), Гнедич (Денис Кугай), Хвостов (Андрей Ярославлев).

КОНКРЕТНО

Спектакль «Нави Волырк, капитанский сын» пройдет на малой сцене Псковского драматического театра 15 и 16 февраля в 18:00. Купить билеты можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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