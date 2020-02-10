Псковичи просят сделать еще одну автобусную остановку на улице Инженерной

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:10:18+03:00

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Жильцы домов №№ 108–118 на улице Инженерной и №№ 56–62 на улице Труда в Пскове просят у губернатора добавить остановку на маршрутах автобусов № 30 и № 23. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», Юлия К. обратилась к главе Псковской области Михаилу Ведерникову на сайте губернатор60.рф.

Горожане предлагают сделать остановку у магазина «Пятерочка» по адресу Инженерная, 103 на круговом перекрестке или за светофором.

Фото: губернатор60.рф.

- Ближайшая остановка для нас, жителей этих домов, очень далеко! – объясняет женщина.

Напомним, с недавнего времени автобусы №23 и №30 стали курсировать по новому микрорайону на улице Юности, однако на Инженерной на маршруте остались прежние остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU