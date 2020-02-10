В Пскове ветер сорвал облицовку фасада сетевого магазина

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:29:46+03:00

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В Пскове сильный ветер повредил часть фасада продуктового магазина «Магнит» на улице Коммунальной, 39. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», житель города выложил фотографию с последствиями бушевавшей стихии в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте».

На месте происшествия работает специальная техника, аварийный участок весьма условно обозначен лентой.

Напомним, как передавал Псковский ЦГМС, сегодня, 10 февраля, скорость ветра в Псковской области будет достигать 20 метров в секунду (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU