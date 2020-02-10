2020-02-10T14:39:45+03:00
Общество

Псковский ЦГМС: в ближайшие две недели заморозков не будет

Весенняя погода из Псковской области уходить не собирается
Алиса Солнцева
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В этом году погода решила подарить псковичам долгую весну.В этом году погода решила подарить псковичам долгую весну.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В ближайшие дни в Псковской области прогнозируют смешанные температуры, умеренный южный и западный ветер, осадки в виде дождя и мокрого снега. «Комсомольская правда – Псков» выяснила у начальника Псковского ЦГМС Талы Нещадимовой, придут ли заморозки в Псковскую область.

- Характер погоды будет такой же, как мы наблюдаем сейчас, - рассказала Тала Нещадимова. - На ближайшие 3-4 дня мы ожидаем смешанные температуры: слабый-слабый минус либо слабый плюс.

«Зимнего» ветра Псковскому региону ожидать не стоит: направление будет по-прежнему западное или южное. Ветер будет умеренным, порывистым.

Осадки прогнозируют смешанные: дождь и мокрый снег. Много осадков не выпадет, однако выпадать они будут с хорошей периодичностью.

- Зимы в ближайшее время ожидать не стоит. Те два дня зимы, они все-таки пока закончились. Мы надеемся, что в марте к нам это вернется, но в ближайшие две недели я не вижу чего-то такого, что обещало бы нам вернуть зиму. Остается надежда на март, - заключает начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

КСТАТИ

Сегодня, 10 февраля, в Пскове регистрируют +2,1 градус, в Великих Луках – 0 градусов.

11 февраля в Пскове будет облачная погода, небольшой снег и дождь, умеренный ветер южного направления. Температура воздуха: ночью 0…+2 градуса, днем - +2+4 градуса. Температура по области в течение суток 0+5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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