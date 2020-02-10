В частном секторе Пскова появятся новые контейнеры для мусора

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:10:19+03:00

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Компания «Экопром» в частном секторе Пскова установит новые контейнеры, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации.

Руководитель предприятия Сергей Пайст рассказал в интервью, что достаточно много контейнеров появилось в Дно, в частном секторе в Печорах, старые контейнеры заменили на новые в Новоржеве и в Опочке, добавили контейнеры в Стругах Красных и в Плюсском районе. Большая часть работ выполнена в январе 2020 года.

В разных районах области установили 500 контейнеров, в планах поставить еще 500 штук.

- Процесс идет постоянно, работаем с органами местного самоуправления, определяем места накопления и расставляем контейнеры. После определения мест сразу выдаем задания на установку контейнеров, - рассказал Сергей Пайст.

ИСТОЧНИК KP.RU