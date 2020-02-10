2020-02-10T17:30:12+03:00
Общество

Почти 10 километров Северного обхода отремонтируют в 2020 году

Три дороги в Псковской области восстановит «Псковавтодор» по нацпроекту БКАД
Алиса Солнцева
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Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
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В 2020 году «Псковавтодор» отремонтирует три участка дорог в Псковской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

9,4 километра дороги отремонтируют на участке Северного обхода от примыкания к улице Николая Васильева до строящейся развязки. Дорожники обновят асфальт, укрепят обочины, приведут в порядок водосборочные лотки, укрепят швы на мостах. На эти работы уйдет 155,5 миллиона рублей.

12,1 километра трассы Пушкинские Горы – Локня также приведут в порядок в этом году. Рабочие затронут не только асфальтовое покрытие, обочины, но и автобусные остановки. Ремонт обойдется в 117,2 миллиона рублей.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В 41 миллион встанет ремонт дороги в Псковском районе: на трассе Псков – Большая Дуга – Стороп.

Все три объекта должны завершить 15 октября 2020 года.

Подрядчик предупреждает, что на ремонтируемых участках очистят полосу отвода (вырубят кустарники и повалят деревья), а также прочистят водоотводы.

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В следующем году в городе реконструируют улицы, тротуары, мосты, площадь и проезды (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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