2,5 миллиона рублей Псковская область направит на предупреждение коронавируса
Усиление профилактики коронавируса в регионе обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе областной администрации.
2,5 миллиона рублей из резервного фонда поручил выделить Михаил Ведерников на пополнение запасов препаратов и специальные средства защиты. Напомним, ранее глава региона утвердил план профилактических мероприятий в Псковской области.
Александр Нестерук заметил, что областные власти пристально следят за готовностью региона к встрече с коронавирусом, и Псковская область подготовлена к лечению и профилактике новой инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU