Четыре класса и шесть детских групп в Псковской области закрыли на карантин

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:09:48+03:00

В классах и группах, где больше 20 процентов детей заболели, объявлен карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Эпидемиологическую ситуацию в Псковской области обсудили глава региона Михаил Ведерников и глава областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе областной администрации.

Александр Нестерук сообщил, что эпидемический порог в Псковской области ниже допустимого уровня на 40 процентов: заболело чуть больше 5 тысяч жителей региона. Однако половина из них приходится на региональный центр, что доказывает непростую эпидемиологическую ситуацию в Пскове (зафиксировано более 2,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ).

В настоящее время в регионе на карантин закрыто 4 учебных класса и 6 групп в детских садах, где число заболевших превысило 20 процентов. В ближайшее время в лечебных и образовательных учреждениях города будут введут ограничительные мероприятия, чтобы остановить активное распространение инфекции.

Глава региона подчеркнул, что со своей стороны также поручит профильным управлениям и комитетам сократить число массовых мероприятий, усилить комплекс профилактических мер, в первую очередь, в автобусах.

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ИСТОЧНИК KP.RU