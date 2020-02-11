В ночь на 16 февраля перекроют улицу Леона Поземского
Ремонтные работы начнутся в 23 часа 15 февраля
Внимание автомобилистам!Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Участок улицы Леона Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Труда закроют на ремонт с 23 часов вечера 15 февраля до 5 утра 16 февраля. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В это время на улице Леона Поземского начнется реконструкция инженерных сетей.
Объехать перекрытый участок автомобилистам предлагают по Школьной.
Администрация города приносит извинения за временно доставленные неудобства и просит учитывать действующую схему организации движения и заранее выбирать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU