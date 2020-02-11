2020-02-11T10:54:24+03:00
Общество

В ночь на 16 февраля перекроют улицу Леона Поземского

Ремонтные работы начнутся в 23 часа 15 февраля
Максим Дмитриев
Поделиться:
Внимание автомобилистам!Внимание автомобилистам!Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Участок улицы Леона Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Труда закроют на ремонт с 23 часов вечера 15 февраля до 5 утра 16 февраля. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В это время на улице Леона Поземского начнется реконструкция инженерных сетей.

Объехать перекрытый участок автомобилистам предлагают по Школьной.

Администрация города приносит извинения за временно доставленные неудобства и просит учитывать действующую схему организации движения и заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24