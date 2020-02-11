Оборудование для производства БОПЭТ-пленок установят в «Моглино» Псковской области в июне
Как стало известно «Комсомольской правде-псков», на территории особой экономической зоны «Моглино» началось строительство завода «Титан-Полимер».
Монтаж оборудования для производства БОПЭТ-плёнок запланировали на июнь месяц.
Сейчас в ОЭЗ «Моглино» на площадке завода бетонируют основания колонн, фундаментов всех зданий производства БОПЭТ-пленки первой линии. Как сообщил заместитель генерального директора по капитальному строительству завода Алексей Ермаков, объект начнет работать в третьем квартале 2021 года.
В этот же срок входит строительство и ввод в эксплуатацию первой и второй линии производства БОПЭТ-пленок. Для автономной работы завода к осени должен быть выполнен полный комплекс работ по строительству инфраструктурных объектов вспомогательного назначения: дорог, котельных, технологических эстакад и всех объектов энергетического обеспечения.
Для запуска второго этапа строительства - выпуска ПЭТ-гранул пройдут общественные слушания и экологическая экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU