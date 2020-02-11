Российские десантники и белорусский спецназ проведут совместные учения в Псковской области

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:59:17+03:00

Первое российско-белорусское учение в 2020 году пройдет в Псковской области. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

430 военных будут тренировать навыки с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье»

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В Псковской области пройдет совместное тактическое учение российских и белорусских войск. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

С 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» состоится учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь. Учения пройдут под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия.

Белорусская делегация приедет в Псков уже сегодня, 11 февраля. Здесь сформируется сводное подразделение десантников двух стран, которое в течение недели проведет боевое слаживание.

В учении поучаствуют более 350 военнослужащих псковского соединения и около 80 спецназовцев из Белоруссии. Будет использовано около 100 единиц боевой техники, 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8, а также 4 самолета Ил-76.

ИСТОЧНИК KP.RU