В Опочке начался капремонт автобусной станции

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:30:29+03:00

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В Опочке начался капитальный ремонт автобусной станции – объекта культурного наследия федерального значения – конной почтовой станции. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

5,5 миллионов рублей выделили на реставрацию здания из областного бюджета и внебюджетных источников. Подрядчик отремонтирует кровлю и фасады здания, проведет ремонт внутри помещения. Проектировщик будет следить за выполнением работ.

Автостанция находится в ведении госпредприятия «Псковавтотранс». Ранее на объекте уже модернизировали систему отопления, установили необходимое оборудование, а также увеличили мощность энергопринимающих устройств.

Здание Опочецкой почтовой станции было построено в середине XIX века по образцовому проекту «Станционный дом» и входило в комплекс почтовых станций шоссе Санкт-Петербург – Киев. Здесь предъявляли подорожные, оплачивали прогоны, меняли лошадей, предоставляли ночлег. В здании были бани, 4 зала для приезжающих, квартира содержателя гостиницы, кухня, комната для записи подорожных и конюшня на 36 лошадей.

ИСТОЧНИК KP.RU