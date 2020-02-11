11 Февр. 2020 2020-02-11T14:27:11+03:00

Более 100 предпринимателей будут участвовать в ярмарке в Печорах. Фото: Александр СИДОРЕНКО

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Два крупнейших приграничных проекта по эстонскому направлению реализуются в Псковской области: развитие фермерства и предпринимательства в Печорском районе и улучшение транспортной доступности Талабских островов. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 11 января, о трансграничных проектах, в которые вовлечена Псковская область, рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Ярмарочное пространство площадью 6700 квадратных метров обустроят в Печорах. На этом рынке смогут расположиться более 100 предпринимателей. Поддержка фермерства, предоставление возможности для реализации местной продукции приграничных регионов – одна из задач сотрудничества России и Эстонии.

Вторым крупным проектом эстонского направления является улучшение экологической ситуации и транспортной доступности Талабских островов. Напомним, в рамках этой программы у Псковского района появится муниципальный катер. На данный момент уже идет активное строительство причала.

Общее финансирование двух проектов эстонского направления составило 4 миллиона евро. Окончание проектов: 2020-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU