В Псков вернется эвакуированный из Уханя пскович

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:50:21+03:00

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Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», один из эвакуированных из Уханя жителей России, после карантина в Тюмени вернется в Псков. В целом, россияне и иностранцы, находящиеся на карантине по коронавирусу, планируют затем уехать в 44 города, включая Псков, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на тюменский областной штаб по профилактике коронавируса.

Вывезенные из китайского города граждане находятся в санатории «Градостроитель». Там они изолированы, ситуация остается стабильной. Кроме россиян, как отметили в штабе, на на карантине находятся граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.

По собранным сведениям, 33 жителя России поедут в Москву, по девять человек - в Петербург и Барнаул. В Челябинск отправятся восемь человек, во Владивосток - шесть, в Красноярск - пять. В Екатеринбург, Новокузнецк и Киров планируют уехать по четыре человека, в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ - по двое. По одному человеку, помимо Пскова, отправится в 26 других городов России, в том числе Астрахань, Кемерово, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск. В Тюмени из числа помещенных на карантин останется один житель города.

КОНКРЕТНО

Двумя военно-транспортными самолетами ВКС России были вывезены в Тюмень 144 жителя России и иностранца, пожелавших покинуть провинцию Хубэй. После дезинфекции в аэропорту их привезли в санаторий «Градостроитель». Он находится в безлюдной местности в 30 километрах от Тюмени. Там эвакуированные проведут 14 дней. Троих из этой группы на второй день перевели в инфекционную больницу по причинам, не связанным с ОРВИ.

Зараженных среди вывезенных граждан пока нет. В изоляции все две недели с ними проведут специально подобранные врачи. Багаж вернут после дезинфекции.

«Градостроитель» проектировался как противотуберкулезный санаторий и здание может обеспечить условия карантина. Здание не только удалено от города, но оборудовано автономной системой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU