Светофоры с кнопкой установят на улицах Ипподромной и Чудской в Пскове

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:11:03+03:00

В последнее время в городе участились ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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На пешеходном переходе у дома №127 на улице Ипподромной в Пскове появится светофор с кнопкой вызова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, оснащение перехода на этом участке дороги обсудили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 11 февраля.

Инициатором установки светофора стал депутат Псковской гордумы, Григорий Стороненков. Он заметил, что это место является опасным для пассажиров автобусов, которые выходят на остановке.

- Когда из-за автобусной остановки начинает двигаться пешеход, водитель не всегда успевает среагировать, - заметил он.

Управление городского хозяйства решило сделать пешеходный переход в этом месте регулируемым.

Активисты движения «Убитые дороги» попросили также поставить светофор на улице Чудской в районе пересечения с Алмазной.

- Там длинный бешеный пешеходный переход, - описал Николай Мельков.

Администрация поддержала предложение активистов.

ИСТОЧНИК KP.RU