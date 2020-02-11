Правила «питейного этикета» стали причиной угрозы убийством на застолье псковичей

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:37:33+03:00

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30-летнего псковича обвиняют в угрозе убийством своему соседу-собутыльнику. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в прокуратуре района.

Дознание установило, что в конце ноября 2019 года житель деревни Торошино пригласил своего соседа в гости, чтобы выпить. Встреча была цивилизованной до того момента, как в доме не закончился алкоголь.

Хозяин настаивал, что теперь сосед должен угостить его спиртными напитками. С правилами «питейного этикета» гость мириться не собирался, тогда мужчина перешел на нецензурную брань и обругал соседа. Тот не выдержал унижения и во время ссоры и словесной перепалки схватил кухонный нож. Гость направил острие ножа в сторону груди обидчика со словами: «Я сейчас тебя зарежу!».

Заместитель прокурора Псковского района утвердил обвинительное заключение по части 1 статьи 119 уголовного кодекса, которая предполагает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU