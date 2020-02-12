2020-02-12T10:02:53+03:00
Происшествия

Молодую пару нашли мертвой в Порховском районе

На телах убитых обнаружили резаные раны
Алиса Солнцева
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Порховский следком расследует двойное убийство.Порховский следком расследует двойное убийство.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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11 февраля в деревне Подсевы Порховского района обнаружили тела 24-летнего мужчины и 27-летней женщины. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, 11 февраля правоохранителям сообщили о двух трупах. Известно, что пару убили в доме по месту жительства.

Порховский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц» (пункт «а» части 2 статьи 105 уголовного кодекса).

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа под личным руководством генерала-майора Петра Крупени, приехал в Порховский район и исполняющий обязанности прокурора обрасти Сергей Левшаков.

На телах пострадавших нашли множественные резаные раны. Впереди экспертизы и выяснение обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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