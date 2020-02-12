В Пскове пройдет первый чемпионат и первенство по брейкингу

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:36:45+03:00

Молодые люди танцуют брейк-данс в Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Первый официальный чемпионат и первенство Псковской области по брейкингу пройдёт в Пскове 16 февраля. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, соревнования пройдут в гимнастическом зале Ледового Дворца на ул. Балтийская, 11, начало в 13.00.

Как отмечают организаторы, в чемпионате и первенстве могут принимать участие только танцоры, проживающие и прописанные в Псков и Псковской области. По результатам соревнований им присвоят спортивные разряды по брейкингу.

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Как сообщается на официальной странице в «ВКонтакте», для участия в чемпионате каждому участнику необходимо:

1. Оформить страховку .

2. Обязательно иметь допуск от врача для участия в соревновании. Допускается справка от педиатра.

3. Подтвердить своё участие на месте - предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

ИСТОЧНИК KP.RU