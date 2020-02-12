После реконструкции «Таблетки» клуб «Рио-Рита» вернется на прежнее место

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:55:42+03:00

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На время реконструкции здания «Таблетки» в Летнем саду Пскова клуб пенсионеров «Рио-Рита» временно переедет в другое помещение. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, в администрации города обсудили переезд клуба народного творчества для людей элегантного возраста «Рио-Рита» из «Таблетки».

Елена Полонская заверила коллектив «Рио-Рита», что без помещения они не останутся. Ремонт здания начнется в следующем году, до этого времени клуб будет работать на прежнем месте. Глава города предложила составить соглашение, которое гарантирует возвращение коллектива после ремонта здания.

Участники клуба рассказали, что в коллективе занимается около 100 человек, поэтому помещение должно быть немаленьким.

Возможным вариантом расположения клуба пенсионеров будет ГКЦ. Директор учреждения Елена Голубева сообщила, что готова пойти навстречу коллективу «Рио-Рита». Городская администрация готова рассмотреть и другие варианты.

Ранее представители клуба «Рио-Рита» оставили на сайте губернатора Псковской области свой «крик души».

- Наш клуб – это не просто помещение, но и люди, целая команда, в том числе организаторы, которые с нами работают, обеспечивают нас музыкой, праздничными концертными программами, убирают за нами. Нам дают возможность и посидеть за столом, и потанцевать, и просто дарят нам радость, - обращаются представители клуба «Рио-Рита» к губернатору. - Мы понимаем, что выселение организации Парка культуры из «Таблетки» приведет к тому, что мы останемся без тех людей, которые делают нам праздник. Ведь не место красит человека, а человек место.

ИСТОЧНИК KP.RU