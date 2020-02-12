Дорогу у женской консультации в Пскове отремонтируют в 2021-2022 годах

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:51:47+03:00

Подъезды к медучреждению приведут в порядок при строительстве улицы Кузбасской дивизии

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Подъезды к женской консультации в Пскове отремонтируют при строительстве улицы Кузбасской дивизии. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, ранее беременная псковичка обратилась к губернатору с жалобой на ямы, темноту и отсутствие парковочных мест у здания учреждения.

Как сообщили в УГХ, на данный момент администрация заключила контракт на подготовку проектно-сметной документации строительства улицы на участке от Юбилейной до Народной.

Проект предусматривает строительство проезжей части, тротуаров, велодорожек, двух автобусных остановок, установку светофора и уличного освещения, а также размещение вертолетной площадки. При строительстве улицы благоустроят подъезды к зданиям женской консультации, тротуары и обустроят стоянку.

Возможно, появится автономный подъезд к зданию областной стоматологии.

Строительство улицы Кузбасской дивизии пройдет в 2021-2022 годах после подготовки проекта, сметы и получения финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU