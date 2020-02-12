2020-02-12T11:51:47+03:00
Общество

Дорогу у женской консультации в Пскове отремонтируют в 2021-2022 годах

Подъезды к медучреждению приведут в порядок при строительстве улицы Кузбасской дивизии
Максим Дмитриев
Поделиться:
Впереди подготовка проекта, сметы и выделение финансирования строительства дополнительного участка улицы Кузбасской дивизии.Впереди подготовка проекта, сметы и выделение финансирования строительства дополнительного участка улицы Кузбасской дивизии.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Подъезды к женской консультации в Пскове отремонтируют при строительстве улицы Кузбасской дивизии. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, ранее беременная псковичка обратилась к губернатору с жалобой на ямы, темноту и отсутствие парковочных мест у здания учреждения.

Как сообщили в УГХ, на данный момент администрация заключила контракт на подготовку проектно-сметной документации строительства улицы на участке от Юбилейной до Народной.

Проект предусматривает строительство проезжей части, тротуаров, велодорожек, двух автобусных остановок, установку светофора и уличного освещения, а также размещение вертолетной площадки. При строительстве улицы благоустроят подъезды к зданиям женской консультации, тротуары и обустроят стоянку.

Возможно, появится автономный подъезд к зданию областной стоматологии.

Строительство улицы Кузбасской дивизии пройдет в 2021-2022 годах после подготовки проекта, сметы и получения финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской областной больнице установили специальный режим
В марте в деревне Березка заработает ФАП
К пяти годам тюрьмы суд приговорил бывшего вице-губернатора Псковской области
В Псковской области построят крупнейший в СЗФО завод технических газов
Почти миллион рублей вернет государству соцработник из Пыталовского района
Дорогу у женской консультации в Пскове отремонтируют в 2021-2022 годах
После реконструкции «Таблетки» клуб «Рио-Рита» вернется на прежнее место
В Пскове пройдет первый чемпионат и первенство по брейкингу
Молодую пару нашли мертвой в Порховском районе
Правила «питейного этикета» стали причиной угрозы убийством на застолье псковичей
Светофоры с кнопкой установят на улицах Ипподромной и Чудской в Пскове
В Псков вернется эвакуированный из Уханя пскович
Ярмарочное пространство площадью 6700 квадратных метров обустроят в Печорах
В Опочке начался капремонт автобусной станции
Российские десантники и белорусский спецназ проведут совместные учения в Псковской области
Оборудование для производства БОПЭТ-пленок установят в «Моглино» Псковской области в июне
В ночь на 16 февраля перекроют улицу Леона Поземского
Четыре класса и шесть детских групп в Псковской области закрыли на карантин
2,5 миллиона рублей Псковская область направит на предупреждение коронавируса
Почти 10 километров Северного обхода отремонтируют в 2020 году
В частном секторе Пскова появятся новые контейнеры для мусора
Псковский ЦГМС: в ближайшие две недели заморозков не будет