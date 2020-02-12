Почти миллион рублей вернет государству соцработник из Пыталовского района
На махинациях с субсидиями мужчина заработал 930 тысяч рублей
За исполнением судебного постановления следит прокуратура района.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Почти миллион рублей вернет в бюджет Псковской области работник социального учреждения в Пыталовском районе. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в региональной прокуратуре.
На мошенничестве с субсидиями на оплату жилья и коммунальных услуг мужчина незаконно заработал 930 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении жителя Пыталовского района прекратили, так как истек срок давности. Однако прокурор все же добился в суде взыскания ущерба с соцработника. Суд постановил мужчине погасить долг перед государством.
ИСТОЧНИК KP.RU