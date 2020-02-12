В Псковской области построят крупнейший в СЗФО завод технических газов

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:20:43+03:00

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В особой экономической зоне «Моглино» построят крупнейший в Северо-Западном федеральном округе завод по производству технических и медицинских газов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Фонда развития промышленности, экспертный совет одобрил псковскому предприятию «Елме Мессер Рус» заем в 499 миллионов рублей.

Общая мощность завода составит более 90 тысяч тонн продукции в год. Воздухоразделительный завод будет производить сжиженные технические и медицинские газы: кислород качеством более 99,95%, азот и аргон качеством более 99,999%.

Реализация проекта позволит снизить зависимость российских предприятий от импорта из стран ЕС, который составляет 25%. При этом более 35% продукции планируется экспортировать в Беларусь, Латвию и Литву.

Общий бюджет проекта нового завода составляет 2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU