К пяти годам тюрьмы суд приговорил бывшего вице-губернатора Псковской области

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:50:08+03:00

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Пять лет лишения свободы назначил суд бывшему заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову. Об этом «Комсомольской правде – Псков» передали коллеги из Псковского агентства информации, присутствующие на заседании в городском суде 12 февраля.

Александра Кузнецова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 уголовного кодекса). Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Судебное разбирательство окончено.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Суд установил, что бывший вице-губернатор, используя свое служебное положение, получил взятку: руководитель коммерческого общества снизил цену на жилой дом на 1 миллион 350 тысяч рублей взамен на услугу от экс-заместителя губернатора. Судья подчеркнул, что вина Александра Кузнецова полностью подтверждается исследованными доказательствами.

Доводы стороны защиты признаны не состоятельными.

Уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора было возбуждено в декабре 2018 года. Время пребывания в СИЗО зачтется в срок наказания.

В последнем слове подсудимый заметил, что сторона обвинения не представила доказательств совершенного преступления.

Уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора было возбуждено в декабре 2018 года.

- Основанием для возбуждение дела стал рапорт, который составлен на основе сфальсифицированных документов. Не подтверждена и достоверность и исполнительно-технической документации на дом, акты о приеме и передаче ключей, протокол явки с повинной Евгения Очнева были написаны после их фактического рассмотрения, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU