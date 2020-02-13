Стала известна причина смертельного ДТП в Псковской области, где погибло 8 человек
Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, водитель автомашины "Мерседес" на закругленном участке автодороги не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения. В результате чего совершил выезд на встречную полосу. Затем наехал на ограждение с последующим столкновением с большегрузом "Вольво".
Следственный отдел МО МВД России "Себежский" по факту ДТП возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
В рамках расследования проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, которые позволят восстановить картину аварии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Псковской области в ДТП погибли 8 и ранено 2 человека.
На трассе столкнулись большегруз "Вольво" и автомобиль "Мерседес" [видео] (подробности).
Дорога в Пустошкинском районе, где случилось ДТП, была в нормативном состоянии
Эксперты сообщили, что претензий к дорожным службам нет (подробности).
Губернатор Псковской области держит на личном контроле ситуацию со смертельным ДТП
Михаил Ведерников дал поручения профильным комитетам (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU