Стала известна причина смертельного ДТП в Псковской области, где погибло 8 человек

13 Февр. 2020 2020-02-14T13:10:00+03:00

В ДТП в Пустошкинском районе погибли 8 жителей Украины.

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Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, водитель автомашины "Мерседес" на закругленном участке автодороги не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения. В результате чего совершил выезд на встречную полосу. Затем наехал на ограждение с последующим столкновением с большегрузом "Вольво".

Следственный отдел МО МВД России "Себежский" по факту ДТП возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

В рамках расследования проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, которые позволят восстановить картину аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU