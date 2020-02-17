2020-02-17T09:36:01+03:00
Происшествия

За убийство сожительницы и ее матери житель Островского района может получить пожизненный срок

Пьяный мужчина зарезал двух женщин и пытался сбежать через балкон
Алиса Солнцева
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В ходе ссоры пьяный мужчина схватился за кухонный нож.В ходе ссоры пьяный мужчина схватился за кухонный нож.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За двойное убийство предстанет перед судом житель Островского района. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в областной прокуратуре.

Следствие установило, что 23 февраля 2019 года в период с 22:00 до 22:20 пьяный мужчина зарезал двух женщин – сожительницу и ее мать. Между членами семьи возникла ссора, женщина успела вызвать полицию. Но к моменту приезда правоохранителей в квартире уже было два трупа. Убийца нанес кухонным ножом множественные удары и попытался скрыться через балкон.

Дело рассмотрит Псковский областной суд. Часть 2 статьи 105 уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Так как мать женщины не могла оказать сопротивления, мужчину обвиняют по двум пунктам этой статьи: «а» и «в» (убийство находящегося в беспомощном состоянии).

ИСТОЧНИК KP.RU

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