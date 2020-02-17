Сочинения классиков чешской и русской музыки прозвучат в БКЗ псковской филармонии 21 февраля

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:57:10+03:00

Губернаторский оркестр Псковской области и юный пианист XXI века из Латвии исполнят композиции Бедржиха Сметаны и Сергея Рахманинова

Изменить размер текста: A A

21 февраля в Большом концертном зале филармонии Губернаторский оркестр Псковской области и юный пианист XXI века из Латвии исполнят композиции Бедржиха Сметаны и Сергея Рахманинова. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в областной филармонии.

На концерте прозвучит отрывок из цикла симфонических поэм Сметаны «Моя родина». Музыка раскроет романтический образ крупнейшей чешской реки Влтавы и поведает легенду о воинах, спящих внутри величественной горы Бланик.

Известный концерт для фортепиано с оркестром №3 ре-минор Рахманинова исполнит юный, но уже титулованный рижский пианист Карлис Буковскис. Ученик второго курса фортепианного отделения музыкальной школы, лауреат международных конкурсов и фестивалей взаимодействует с Каунасским симфоническим оркестром, с Национальными симфоническими оркестрами Литвы и Узбекистана, в 2015 году выступал в Пскове с оркестром областной филармонии.

КОНКРЕТНО

Сочинения классиков чешской и русской музыки Бедржиха Сметаны и Сергея Рахманинова прозвучат в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством Николая Хондзинского. Солист – Карлис Буковскис (фортепиано). Концерт состоится 21 февраля в 19:00 в БКЗ Псковской областной филармонии (Псков, Некрасова, 24).

ИСТОЧНИК KP.RU