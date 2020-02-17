2020-02-17T10:57:10+03:00
Звезды

Сочинения классиков чешской и русской музыки прозвучат в БКЗ псковской филармонии 21 февраля

Губернаторский оркестр Псковской области и юный пианист XXI века из Латвии исполнят композиции Бедржиха Сметаны и Сергея Рахманинова
Максим Дмитриев
Поделиться:
Фото: philpskov.ru. Пианист Карлис Буковскис.Фото: philpskov.ru. Пианист Карлис Буковскис.
Изменить размер текста:

21 февраля в Большом концертном зале филармонии Губернаторский оркестр Псковской области и юный пианист XXI века из Латвии исполнят композиции Бедржиха Сметаны и Сергея Рахманинова. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в областной филармонии.

На концерте прозвучит отрывок из цикла симфонических поэм Сметаны «Моя родина». Музыка раскроет романтический образ крупнейшей чешской реки Влтавы и поведает легенду о воинах, спящих внутри величественной горы Бланик.

Известный концерт для фортепиано с оркестром №3 ре-минор Рахманинова исполнит юный, но уже титулованный рижский пианист Карлис Буковскис. Ученик второго курса фортепианного отделения музыкальной школы, лауреат международных конкурсов и фестивалей взаимодействует с Каунасским симфоническим оркестром, с Национальными симфоническими оркестрами Литвы и Узбекистана, в 2015 году выступал в Пскове с оркестром областной филармонии.

КОНКРЕТНО

Сочинения классиков чешской и русской музыки Бедржиха Сметаны и Сергея Рахманинова прозвучат в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством Николая Хондзинского. Солист – Карлис Буковскис (фортепиано). Концерт состоится 21 февраля в 19:00 в БКЗ Псковской областной филармонии (Псков, Некрасова, 24).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Красногородского района выразили опасения замдиректору «Экопрома»
В частном секторе Пскова установили пять новых контейнеров для мусора
Полновская волость Гдовского района системно подходит к экологической реформе - регоператор по обращению с ТКО
«Мы стоим на краю»: псковскому «Шансу» нечем кормить 160 собак
Молодежный Сретенский бал состоялся в Пскове
Сочинения классиков чешской и русской музыки прозвучат в БКЗ псковской филармонии 21 февраля
За убийство сожительницы и ее матери житель Островского района может получить пожизненный срок
МЧС предупреждает об усилении ветра в Псковской области
Самолет "Псков-Москва-Псков" с конца марта будет летать четыре раза в неделю
Губернатор Псковской области снова недоволен темпами строительства кампуса ПсковГУ
В Пскове Росгвардия приглашает на службу по контракту в Чечне
Массовое ДТП произошло в деревне Подборовье под Псковом
Схема движения изменилась в Дедовичском районе из-за ремонта моста через Шелонь
Ветераны в Печорском районе получили юбилейные медали к 75-летию Великой Победы
Вора-любителя сыра задержали в магазине на Гагарина в Пскове
Турнир по дзюдо памяти героя России Сергея Самойлова пройдет в Пскове
Родители псковских школьников просят обеспечить учеников фруктами и бесплатной водой
Чемпионат Северо-Запада по смешанному боевому единоборству - ММА пройдет в Пскове
Учителя из Бежаниц представляют Псковскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель будущего»
Первая в Псковской области ДНК-лаборатория появилась в УМВД
В Псковской области составили портрет контрактника: молодой, холостой, после срочной службы
28 девушек приняли на военную службу в Псковской области в 2019 году
Минимальная зарплата военнослужащего по контракту в Псковской области 22,5 тысячи рублей