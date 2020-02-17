2020-02-17T12:31:24+03:00
Звезды

Молодежный Сретенский бал состоялся в Пскове

Десятки прекрасных пар кружились в вальсе целый вечер [фоторепортаж]
Алиса Солнцева
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На настоящем балу оказались псковичи в прошедшее воскресенье 16 февраля.На настоящем балу оказались псковичи в прошедшее воскресенье 16 февраля.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Сотни участников и гостей собрал в прошедшее воскресенье Сретенский бал. Традиционный молодежный бал, посвященный празднику Сретения Господня, проходит в Пскове уже в пятый раз и до сих пор пользуется невероятной популярностью. Участники бала неустанно кружились в вальсе на гладком паркете в зале «Простории», гости наблюдали со стороны за легкими движениями, влюбленными взглядами и роскошными нарядами девушек.

Вечер проходил с необходимыми церемониальными обычаями. Гостей приветствовали хозяин и хозяйка бала депутат городской думы Сергей Колосов и директор ООО «СДЛ-Консалт» Елена Матвеева, с теплой речью и пожеланием встретить свою вторую половину обратился к участникам отец Анастасий. За соблюдением норм этикета следила именитая гостья из Москвы - руководитель Центра общегражданского протокольного этикета торжеств «Высокий стиль» Лидия Щедельская.

Танцы прошли под аккомпанемент Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, хора и солистов Свято-Троицкого Кафедрального Собора.

На вечере работала почта для влюбленных, где можно было выразить симпатию гостю вечера, литературный, творческий, игровой и фото-салоны, где участники могли провести время в перерывах между отделениями бала.

Предлагаем вам рассмотреть наряды светских дам и насладиться романтикой вальса в нашем ФОТОРЕПОРТАЖЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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