2020-02-21T10:14:17+03:00
Происшествия

Пожар в Невеле уничтожил надворные постройки на площади 800 квадратных метров

Всю ночь в Невеле горели гаражи и сараи у двухэтажек
Алиса Солнцева
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Фото: "Невельский вестник".Фото: "Невельский вестник".
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Ночью 20 февраля в Невеле на улице Михайлова, 6 сгорели надворные постройки на площади 800 квадратных метров. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на участке 20 на 40 метров располагались десятки деревянных сараев.

Фото: "Невельский вестник".

Фото: "Невельский вестник".

Сообщение о пожаре поступило в 23:08. На место выехали 4 пожарные машины. По фотографиям видно, что в сараях хранились дрова, домашняя утварь, газовые баллоны.

Как сообщается в группе «Невель – городской портал», пожар сопровождался взрывами: в гараже стоял мотоцикл, а в сарае одного из жителей хранились снаряды времен Великой Отечественной войны.

Фото: "Невельский вестник".

Фото: "Невельский вестник".

- Ночь провели в горящем котловане. Старики и дети на улице всю ночь, - пишут очевидцы.

По предварительным данным, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Фото: "Невельский вестник".

Фото: "Невельский вестник".

Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом и 20 сараев. Утром на месте происшествия еще догорали угли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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