Пожар в Невеле уничтожил надворные постройки на площади 800 квадратных метров
Ночью 20 февраля в Невеле на улице Михайлова, 6 сгорели надворные постройки на площади 800 квадратных метров. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на участке 20 на 40 метров располагались десятки деревянных сараев.
Фото: "Невельский вестник".
Сообщение о пожаре поступило в 23:08. На место выехали 4 пожарные машины. По фотографиям видно, что в сараях хранились дрова, домашняя утварь, газовые баллоны.
Как сообщается в группе «Невель – городской портал», пожар сопровождался взрывами: в гараже стоял мотоцикл, а в сарае одного из жителей хранились снаряды времен Великой Отечественной войны.
Фото: "Невельский вестник".
- Ночь провели в горящем котловане. Старики и дети на улице всю ночь, - пишут очевидцы.
По предварительным данным, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Фото: "Невельский вестник".
Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом и 20 сараев. Утром на месте происшествия еще догорали угли.
ИСТОЧНИК KP.RU