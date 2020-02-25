В Великих Луках Масленицу отпразднуют 29 февраля
Масленичные гулянья в Великих Луках пройдут в субботу, 29 февраля. Программу праздника сообщили «Комсомольской правде – Псков» в комитете культуры администрации города.
Великолучан и гостей города ждет концерт на площади Ленина: выступят городские артисты и приглашенный ансамбль из Белоруссии «Мельница». Ряженые проведут танцевальные интерактивы, игры, вспомнят масленичные традиции и обряды, предложат гостям посоревноваться в силе, удали и смекалке.
На Масленицу к великолучанам заглянет самый большой Дед Мороз Псковской области.
В 14:00 начнется огненное шоу от «Мастерской эксклюзивного перфоманса “BF-SHOW”» из Смоленска. Фаер-шоу, по традиции, перейдет в сжигание масленичного чучела.
КОНКРЕТНО
Масленичные гулянья в Великих Луках начнутся 29 февраля в 12:00 на площади Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU