2020-02-25T09:42:50+03:00
Общество

В Великих Луках Масленицу отпразднуют 29 февраля

Самый большой Дед Мороз региона и огненное шоу: как великолучане проводят зиму
Алиса Солнцева
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Будет жарко!Будет жарко!Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Масленичные гулянья в Великих Луках пройдут в субботу, 29 февраля. Программу праздника сообщили «Комсомольской правде – Псков» в комитете культуры администрации города.

Великолучан и гостей города ждет концерт на площади Ленина: выступят городские артисты и приглашенный ансамбль из Белоруссии «Мельница». Ряженые проведут танцевальные интерактивы, игры, вспомнят масленичные традиции и обряды, предложат гостям посоревноваться в силе, удали и смекалке.

На Масленицу к великолучанам заглянет самый большой Дед Мороз Псковской области.

В 14:00 начнется огненное шоу от «Мастерской эксклюзивного перфоманса “BF-SHOW”» из Смоленска. Фаер-шоу, по традиции, перейдет в сжигание масленичного чучела.

КОНКРЕТНО

Масленичные гулянья в Великих Луках начнутся 29 февраля в 12:00 на площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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