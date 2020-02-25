2020-02-25T10:51:01+03:00
Происшествия

Педагог детской музыкальной школы Великих Лук погибла в ДТП в Новосокольническом районе

Авария унесла жизнь 71-летнего преподавателя по классу скрипки Галины Прищепы
Алиса Солнцева
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Фото: luki.ru. Галина Николаевна Прищепа.Фото: luki.ru. Галина Николаевна Прищепа.
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Преподаватель по классу скрипки высшей квалификационной категории, руководитель ансамбля скрипачей старших классов Детской музыкально школы №1 имени М. П. Мусоргского в Великих Луках Галина Николаевна Прищепа погибла в автомобильной аварии 24 февраля. Женщина отработала в ДМШ №1 более 50 лет. Об этом сообщает портал Луки.ру.

24 февраля около 9 утра автомобиль «Рено» с тремя пассажирами съехал в левый кювет. Машиной управлял молодой человек 1992 года рождения.

Галина Прищепа сидела на заднем сидении справа и вылетела из салона. Одна из пассажирок, директор Детской школы искусств Юлия Буйко, находится в городской реанимации. Еще одна пассажирка уже дома. Водитель не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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