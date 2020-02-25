2020-02-25T13:02:47+03:00
Спорт

Великолукский боксер завоевал «золото» на международных соревнованиях в Боснии и Герцеговине

Я ехал на этот чемпионат за победой. Я свои планы выполнил – Сергей Егоров
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: pskov.ru.Фото: pskov.ru.
Изменить размер текста:

Великолукский боксер Сергей Егоров завоевал «золото» на международном турнире Euro Cup’2020. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Сергей Егоров вошел в сборную России, которая отправилась в город Биелина (Босния и Герцеговина). Турнир проходил с 20 по 24 февраля, у великолукского боксера состоялось три боя в весовой категории более 91 килограмма, в каждом из них спортсмен победил.

Всего в соревнованиях приняли участие 210 спортсменов из 18 стран.

По словам Сергея Егорова, первые два боя, которые он провел с боснийцами, дались особенно нелегко. Третий соперник россиянина – итальянский боксер.

- Я ехал на этот чемпионат за победой. Я свои планы выполнил, - рассказал Сергей Егоров.

Фото: pskov.ru.

Фото: pskov.ru.

Мастер спорта международного класса по боксу Сергей Егоров является представителем великолукской школы бокса, спортсменом клуба единоборств «Отечество – Псковская область» и воспитанником школы олимпийского резерва «Экспресс». Тренирует его Алексей Селиверстов.

В начале марта юноша отправится в Сочи, где пройдет отбор спортсменов для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичей приглашают принять участие в кастинге «Новой звезды — 2021»
Жители Себежского района просят провести референдум по земельному вопросу
Великолукский боксер завоевал «золото» на международных соревнованиях в Боснии и Герцеговине
Псковичи проголосовали за благоустройство парка имени Юрия Гагарина
Педагог детской музыкальной школы Великих Лук погибла в ДТП в Новосокольническом районе
В Великих Луках Масленицу отпразднуют 29 февраля
Травмы головы получил великолучанин при столкновении с припаркованным авто
Инвалида-колясочника не пустили в ночной клуб в Пскове
Юбилейные медали к 75-летию Победы вручил губернатор дновским ветеранам
Машина с пятью детьми в салоне съехала в кювет в Гдовском районе
В одном из банков Пскова в сданной выручке обнаружили фальшивую пятитысячную купюру
«Странно, что ответственные не видят этого сами»: Михаил Ведерников проинспектировал реконструкцию «Купола»
Полиция разыскивает разместившего порнографию великолучанина
Новых руководителей назначили в трех районных отделах псковского следкома
1 марта в Пскове состоится турнир по дзюдо памяти 6-й роты
В Троицкий собор привезли икону Главного Храма Вооруженных Сил России
В Пскове прошли праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества
27 пешеходных переходов появятся около школ в Псковской области
В марте псковский «Ревизор» едет на «Золотую маску» в Москву
Федеральные специалисты проверили качество оказания помощи онкобольным в Псковской области
Президент назначил федеральных судей в Псковской области
26 февраля перекроют центр Порхова