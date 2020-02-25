Великолукский боксер завоевал «золото» на международных соревнованиях в Боснии и Герцеговине

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:02:47+03:00

Я ехал на этот чемпионат за победой. Я свои планы выполнил – Сергей Егоров

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Великолукский боксер Сергей Егоров завоевал «золото» на международном турнире Euro Cup’2020. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Сергей Егоров вошел в сборную России, которая отправилась в город Биелина (Босния и Герцеговина). Турнир проходил с 20 по 24 февраля, у великолукского боксера состоялось три боя в весовой категории более 91 килограмма, в каждом из них спортсмен победил.

Всего в соревнованиях приняли участие 210 спортсменов из 18 стран.

По словам Сергея Егорова, первые два боя, которые он провел с боснийцами, дались особенно нелегко. Третий соперник россиянина – итальянский боксер.

- Я ехал на этот чемпионат за победой. Я свои планы выполнил, - рассказал Сергей Егоров.

Фото: pskov.ru.

Мастер спорта международного класса по боксу Сергей Егоров является представителем великолукской школы бокса, спортсменом клуба единоборств «Отечество – Псковская область» и воспитанником школы олимпийского резерва «Экспресс». Тренирует его Алексей Селиверстов.

В начале марта юноша отправится в Сочи, где пройдет отбор спортсменов для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU