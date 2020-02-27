За надругательство над официальными символами региона грозит штраф до 15 тысяч рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:48:10+03:00

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Депутатский корпус регионального парламента поддержал законодательную инициативу Псковской городской Думы и дополнил областное законодательство новыми составами административных правонарушений за надругательство над государственной символикой Псковской области и символикой муниципальных образований, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе областного собрания депутатов.

Использование гимна, флага и герба области в нарушение требований, установленных законодательством региона, будет наказываться предупреждением или наложением административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Более суровое наказание влечет надругательство над официальными символами региона: максимальный штраф достигает 15 тысяч рублей. Такое наказание грозит за незаконные действия в отношении символики муниципальных образований области.

ИСТОЧНИК KP.RU