2020-02-27T15:48:10+03:00
Общество

За надругательство над официальными символами региона грозит штраф до 15 тысяч рублей

Депутаты Псковского областного Собрания ужесточили законодательство о государственной символике
Василиса Алексеева
Поделиться:
Символы Псковской области.Символы Псковской области.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Депутатский корпус регионального парламента поддержал законодательную инициативу Псковской городской Думы и дополнил областное законодательство новыми составами административных правонарушений за надругательство над государственной символикой Псковской области и символикой муниципальных образований, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе областного собрания депутатов.

Использование гимна, флага и герба области в нарушение требований, установленных законодательством региона, будет наказываться предупреждением или наложением административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Более суровое наказание влечет надругательство над официальными символами региона: максимальный штраф достигает 15 тысяч рублей. Такое наказание грозит за незаконные действия в отношении символики муниципальных образований области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Комсомолка" вручила билеты на концерт группы BrainStorm псковичке Наталье Ивановой
Первый снегопад в Пскове заставил выйти на дороги всю снегоуборочную технику
За надругательство над официальными символами региона грозит штраф до 15 тысяч рублей
Председатель КУГИ Псковской области Лариса Васильева уволилась
В особняке Лавриновского в Пскове прошла первая творческая фотосессия
Воину 6-ой роты Денису Зинкевичу установили памятник в Псковском районе
Перевозимых в скотских условиях телят не пустили в Псковскую область из Беларуси
Дорогу на кладбище "Орлецы" в Пскове привели в порядок
В начале лета будет летать самолет Псков-Калининград
Губернатор Псковской области: Поторопились с увольнением повара
Билайн за два года удвоил сеть 4G
Студенты ПсковГУ будут проходить практику в Федеральной пассажирской компании
Поезд Псков-Скангали начнет курсировать с 29 февраля
Участникам Тура по новостройкам покажут шесть новостроек в Пскове
В Пскове началась реконструкция Зеленого театра
Открытки с изображением памятника воинам-десантникам 6-ой роты выйдут 28 февраля
Бывший директор гдовского предприятия "Смуравьево" получила срок за присвоение денег
На 500 млн рублей закупили сельхозтехники аграрии Псковской области
Тело 18-летнего Алексея Алексеева нашли в лесу в Дедовичском районе
Псковские власти предлагают исключить населенные пункты Себежского района из состава нацпарка
Со 2 по 10 марта автобус №11 в Пскове поедет по другому маршруту
Марина Гаращенко приехала с проверкой в Островский роддом после жалобы на суп с личинками
Псковичей приглашают принять участие в кастинге «Новой звезды — 2021»
Жители Себежского района просят провести референдум по земельному вопросу