Первый снегопад в Пскове заставил выйти на дороги всю снегоуборочную технику

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:13:15+03:00

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Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству , подрядчики по уборке города вышли на объекты и делают максимально возможное для расчистки от снега дорог, мостов, тротуаров и пешеходных дорожек.

На участке №1 – в центре города, в районах Завокзалье, Кресты, Псковкирпич и на улице Советской Армии - работает ГБУ ПО «Псковавтодор». В очистке участков от снега задействованы три трактора МТЗ, три комбинированные дорожные машины и две ручные бригады по пять человек. Рабочие расчищают и посыпают песком тротуары, подходы к пешеходным переходам и автобусные остановки.

Участок №2 - район Завеличье от улицы Коммунальной в сторону улицы Юбилейной - и участок №3 - Запсковье, Любятово, улицы Льва Толстого от Вокзальной, Коммунальная, Кузбасской дивизии, Балтийская - обслуживает ООО «Ситиинвестгрупп». На объекты вышли шесть КДМ и восемь МТЗ. Около 40 человек расчищают и посыпают мосты, автобусные остановки, подходы к пешеходным переходам, тротуары. Кроме того, два грейдера отправились на расчистку снега в частный сектор.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области призывал автовладельцев быть аккуратнее за рулем в связи с сильным снегопадом в Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU