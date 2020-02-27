"Комсомолка" вручила билеты на концерт группы BrainStorm псковичке Наталье Ивановой

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:05:28+03:00

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Два билета от «Комсомольской правде -Псков» на концерт рок-группы BrainStorm , который состоится 28 февраля в КСК "Супер" в Пскове, выиграла псковичка Наталья Иванова.

Билеты на концерт мы вручили Наталье сегодня, 27 февраля, в пресс-центре КП.

- Первый раз в жизни я что-то выиграла, - прокомментировала свою победу жительница Пскова. -В розыгрышах участвую редко, так как ничего никогда не выигрывала, оказывается это возможно! Спасибо Вам!

Как рассказала наша читательница, латвийскую группу BrainStorm она любит и слушает давно. На концерт она отправится вместе с мужем, который тоже является поклонником этой команды.

Розыгрыш билетов проходил в официальной группе «Комсомольской правды-Псков» в «ВКонтакте». Рок-группа BrainStorm приедет в Псков впервые за свою 30-летнюю историю.

В преддвериии концерта корреспондент «КП» пообщалась с музыкантами по скайпу.

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ИСТОЧНИК KP.RU