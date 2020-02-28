2020-02-28T10:28:56+03:00
Происшествия

55-летний водитель вез патроны через границу в Псковской области

Псковские пограничники изъяли патроны от сигнального и травматического оружия
Максим Дмитриев
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Фото: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области.Фото: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области.
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Псковские пограничники пресекли вывоз через государственную границу боеприпасов к сигнальному и травматическому оружию. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе сотрудники погрануправления досмотрели легковой автомобиль «Форд», на котором 55-летний водитель выезжал с территории России. В салоне автомобиля между передними сиденьями нашли боеприпасы – 15 сигнальных осветительных патронов и 19 патронов для травматического пистолета.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

Мужчина объяснил данное нарушение невнимательностью и забывчивостью. Он рассказал, что не очень хорошо проверил свой автомобиль перед выездом за границу.

Патроны передали сотрудникам Псковской таможни, которые проведут экспертизу и примут правовое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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