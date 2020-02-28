55-летний водитель вез патроны через границу в Псковской области
Псковские пограничники пресекли вывоз через государственную границу боеприпасов к сигнальному и травматическому оружию. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
В пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе сотрудники погрануправления досмотрели легковой автомобиль «Форд», на котором 55-летний водитель выезжал с территории России. В салоне автомобиля между передними сиденьями нашли боеприпасы – 15 сигнальных осветительных патронов и 19 патронов для травматического пистолета.
Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Мужчина объяснил данное нарушение невнимательностью и забывчивостью. Он рассказал, что не очень хорошо проверил свой автомобиль перед выездом за границу.
Патроны передали сотрудникам Псковской таможни, которые проведут экспертизу и примут правовое решение.
ИСТОЧНИК KP.RU