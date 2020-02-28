2020-02-28T11:21:53+03:00
Общество

Изборский музей-заповедник приглашает на Масленицу 29 февраля

Главный приз праздника – мешок муки
Алиса Солнцева
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Говорят, в Изборске Масленицу празднуют с большим размахом.Говорят, в Изборске Масленицу празднуют с большим размахом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Изборске Масленицу отпразднуют 29 февраля. Программу праздника сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе государственного музея-заповедника «Изборск».

- Русская масленица – это веселая пора, полный радости праздник. Такой она остается и по сей день в Изборске! – зазывают музейщики.

Гулянье развернется сразу на нескольких площадках.

В «Нескучном садике» начнется концерт с участием фольклорных коллективов «Сказ» и «Очелье». В музейном квартале проведут народные игры и хороводы. Будут работать творческие мастер-классы, музейное фотоателье, детский уголок и, конечно же, ряды с изборскими блинами.

Афиша: изборский музей-заповедник.

Афиша: изборский музей-заповедник.

Афиша: изборский музей-заповедник.

Афиша: изборский музей-заповедник.

КОНКРЕТНО

Масленичный разгуляй пройдет 29 февраля на площадках изборского музея-заповедника. Праздник начнется в 13:00, чучело Масленицы сожгут в 15:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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