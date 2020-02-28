Проезд в пригородных поездах для псковских ветеранов станет бесплатным с 1 марта

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:41:53+03:00

В честь 75-летия победы в 2020 году на территории Псковской области ветераны смогут ездить в поездах бесплатно

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В честь 75-летия Победы ветераны Псковской области получат право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С 1 марта по 31 декабря 2020 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут ездить бесплатно. Акцию к 75-летию Победы проводит АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Вместе с ветераном бесплатно сможет проехать и один сопровождающий.

Напомним, что по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда будут ездить бесплатно в городском и междугороднем общественном транспорте (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU