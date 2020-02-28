Проезд в пригородных поездах для псковских ветеранов станет бесплатным с 1 марта
В честь 75-летия Победы ветераны Псковской области получат право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
С 1 марта по 31 декабря 2020 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут ездить бесплатно. Акцию к 75-летию Победы проводит АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Вместе с ветераном бесплатно сможет проехать и один сопровождающий.
Напомним, что по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда будут ездить бесплатно в городском и междугороднем общественном транспорте (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU