В последнюю ночь февраля в Псковской области ожидается до 10 градусов мороза

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:32:40+03:00

В очередной раз зима в Псковской области будет скоропостижной. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Морозная ночь в Псковской области ожидается сегодня, с 28 на 29 февраля. Однако на этом зима в регионе закончится. «Комсомольская правда – Псков» разузнала прогноз погоды у начальника Псковского ЦГМС Талы Нещадимовой.

Сегодня ночью температура по области будет доходить до минус 10 градусов. Дневные температуры 29 февраля будут держаться около нуля. Ветер по-прежнему будет западный, осадки – мокрый снег.

В воскресенье, 1 марта, ночь ожидается более теплой, всего до минус 5 градусов. Днем установятся положительные температуры: по области 0…+5. Ветер станет южным и снова пойдет дождь.

- С понедельника в Псковской области начнется весна, - рассказывает Тала Нещадимова. - Мы не исключаем возможности того, что в марте еще будет снег. Возможно, будут и минусовые температуры, но пока что на ближайшие 5 дней этого не видно.

ИСТОЧНИК KP.RU