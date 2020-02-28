Псковский атлет Константин Шабанов завоевал «золото» на чемпионате России
Пскович Константин Шабанов завоевал «золото» на 50-м чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который прошел в манеже ЦСКА в Москве. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе региональной администрации.
Константин Шабанов выступал в беговой дисциплине 60 метров с барьерами. В полуфинальном забеге спортсмен показал результат 7,66 секунды. В финале спортсмен оторвался от ближайшего преследователя на 24 сотых секунды. Итоговый результат псковича – 7,79 секунды.
На вершину пьедестала псковский легкоатлет поднимается уже в восьмой раз.
В пятерку сильнейших спортсменов страны попал также пскович Филипп Шабанов, показавший хорошие результаты в беге с препятствиями.
Атлеты являются воспитанниками Центра спортивной подготовки Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU