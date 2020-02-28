Псковский атлет Константин Шабанов завоевал «золото» на чемпионате России

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:39:41+03:00

В спортивной карьере псковича это восьмая награда высшей пробы

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Пскович Константин Шабанов завоевал «золото» на 50-м чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который прошел в манеже ЦСКА в Москве. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Константин Шабанов выступал в беговой дисциплине 60 метров с барьерами. В полуфинальном забеге спортсмен показал результат 7,66 секунды. В финале спортсмен оторвался от ближайшего преследователя на 24 сотых секунды. Итоговый результат псковича – 7,79 секунды.

На вершину пьедестала псковский легкоатлет поднимается уже в восьмой раз.

В пятерку сильнейших спортсменов страны попал также пскович Филипп Шабанов, показавший хорошие результаты в беге с препятствиями.

Атлеты являются воспитанниками Центра спортивной подготовки Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU