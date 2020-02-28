По улицам Никольской и Владимирской в Пскове пустят автобусы

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:00:20+03:00

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Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в комитете по транспорту и дорожному хощяйству, улицы Владимирскую и Никольскую свяжут с автобусными маршрутами Завеличья.

Такое решение приняли члены Общественного совета при комитете во главе с председателем ведомства Борисом Елкиным. Он отметил, что маршрут проработали по многочисленным просьбам жителей микрорайона. Неудобство заключается в том, что расстояние до ближайшей автобусной остановки составляет более километра.

Планируется пустить небольшие автобусы от стоянки магазина «Пятерочка» на пересечении улиц Никольской и Владимирской, далее по улицам Кузбасской дивизии, Юбилейной, Коммунальной, Народной, Рижскому проспекту с возвращением по улице Юбилейной обратно к торговому центру.

После того как администрация Псковского района обустроит автобусную остановку, обслуживание этого маршрута будет выставлено на открытый конкурс по нерегулируемому тарифу.

Общественный совет также поддержал предложение изменить маршрут №14т «ул. Балтийская - ул. Трохина» на №54 «Фьорд Плаза - Трохина». В утренние и вечерние часы автобусы будут заезжать в ЖК «Европа» (остановка «Улица Венская») с остановкой у ТРК «Фьорд Плаза» и в Паклино в утренние, дневные и вечерние часы.

Разрабатывается новый маршрут «Вокзал - Псковкирпич». Планируется организовать движение в прямом и обратном направлении от железнодорожного вокзала с выездом на Крестовское шоссе, улицы Германа, Декабристов, Железнодорожная, Советской Армии, микрорайон «Псковкирпич», с заездом в микрорайон «Череха» в обратном направлении. Этим же маршрутом предполагается заезд к остановке «Онкодиспансер». Перевозить пассажиров также будут небольшие автобусы. После согласования схемы движения с ГИБДД будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Члены Общественного совета также пока воздержались от изменения городского маршрута №30 «ул. Рокоссовского - ул. Юности». Предлагалось в тестовом режиме пустить автобусы по улице Коммунальной вместо Рижского проспекта. Но специалисты полагают, что псковичи, проживающие в районе Рижского проспекта будут недовольны.

При этом за изменение маршрута № 11 «Вокзал - Архив» члены Совета проголосовали однозначно «за». Новая схема предусматривает поворот автобусов с улицы Звездной направо на улицу Труда с разворотом на кольце и дальнейшим движением по прежней схеме. В связи с этим необходимо будет перенести автобусную остановку «Звездная улица (остров)» ближе к дому №1 по проспекту Энтузиастов и устроить новую автобусную остановку «Микрорайон №12» в районе ТРК «Рубин» по улице Труда.

ИСТОЧНИК KP.RU