В пункте пропуска "Бурачки" пограничники выявили объявленного в федеральный розыск мужчину

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:20:25+03:00

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В автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили россиянина, находящегося в федеральном розыске.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", мужчина 1957 года рождения, собирался покинуть территорию нашей страны, но, как оказалось, российскими правоохранительными органами он объявлен в федеральный розыск за преступление по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

После проведения всех необходимых процедур пограничники передали мужчину сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и привлечения к ответственности за совершенное деяние.

ИСТОЧНИК KP.RU