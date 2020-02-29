2020-02-29T09:59:05+03:00
Происшествия

Струго-Красненский районный суд осудил калининградца за мошенничество в "ВКонтакте"

Около пяти лет колонии получил мошенник за продажу несуществующего бампера
Дмитрий Мезенцев
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уд приговорил мошенника к 4 годам 9 месяцам лишения свободы.уд приговорил мошенника к 4 годам 9 месяцам лишения свободы.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Прокуратура Струго-Красненского района поддержала государственное обвинение по уголовном уделу в отношении жителя Калининградской области, которого обвиняли в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, совершенное путем обмана.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", Струго-Красненский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ ( мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

Установлено, что подсудимый в мае 2018 года, в «ВКонтакте» в сети Интернет, увидел запрос потерпевшего о желании приобрести задний бампер автомобиля «Фольксваген Гольф 6». В мобильном приложении WhatsApp, он вел с ним переговоры о продаже этого бампера. Затем подсудимый потребовал обязательную предоплату, склонил потерпевшего перевести на карту Сбербанка, зарегистрированную на супругу потерпевшего 6500 рублей, не имея бампера и, не намереваясь его продать по сделке.

Похищенными деньгами подсудимый распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 6500 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев. Отбывать его осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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