2020-02-29T11:00:57+03:00
Общество

Родственников псковского красноармейца Николая Ивановича Мухина разыскивает поисковый отряд "Искра"

Останки бойка из Пушкиногорского района нашли на территории Красногвардейского укрепрайона
Василиса Алексеева
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Фото поискового отряда "Искра".Фото поискового отряда "Искра".
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Поисковый отряд "Искра" Гатчинского района Ленобласти разыскивает родственников псковского бойца Рабоче-крестьянской Красной армии Николая Ивановича Мухина.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", останки бойца были найдены в прошлом году на территории Красногвардейского укрепрайона.

Фото поискового отряда "Искра".

Фото поискового отряда "Искра".

Из смертного медальона стало известно, что боец родился в 1919 году в деревне Молчаново Пушкиногорского района Псковской области. Отца звали Лавренов Иван Лаврентьевич.

Страница поискового отряда "Искра" в "ВКонтакте" . Если вам что-либо известно о семье красноармейца, звоните в редакцию: 8 (8112) 59-39-97 или пишите в группы КП в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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