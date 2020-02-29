Родственников псковского красноармейца Николая Ивановича Мухина разыскивает поисковый отряд "Искра"
Поисковый отряд "Искра" Гатчинского района Ленобласти разыскивает родственников псковского бойца Рабоче-крестьянской Красной армии Николая Ивановича Мухина.
Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", останки бойца были найдены в прошлом году на территории Красногвардейского укрепрайона.
Фото поискового отряда "Искра".
Из смертного медальона стало известно, что боец родился в 1919 году в деревне Молчаново Пушкиногорского района Псковской области. Отца звали Лавренов Иван Лаврентьевич.
Страница поискового отряда "Искра" в "ВКонтакте" . Если вам что-либо известно о семье красноармейца, звоните в редакцию: 8 (8112) 59-39-97 или пишите в группы КП в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU