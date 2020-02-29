Президент России Владимир Путин в Пскове почтит в память псковских десантников 6-ой роты

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:02:18+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", президент России Владимир Путин 1 марта посетит Псковскую областью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент "совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе выполнения контртеррористической операции", говорится в сообщении.

Отметим, что Владимир Путин принимал участие в памятных мероприятиях в Пскове в марте 2013 года.

Указ № 463 "О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников" Владимир Путин подписал в конце июля 2018 года.

Сегодня 29 февраля, в Пскове, проходят репетиции памятных мероприятий. Мероприятия, посвященные памяти псковских десантников, проходят в эти дни в Чечне, в Москве, в родных городах героев- десантников.

В Псковской области в соответствии с поручением губернатора Михаила Ведерникова родственникам погибших десантников оказали адресную помощь, в том числе материальную.

КОНКРЕТНО

В 2000 году в результате противостояния боевикам, пытавшимся пройти через Аргунское ущелье погибли 84 псковских десантника. Выжили только шесть. За проявленный героизм 22-м военнослужащим присвоили звание Героя России, 21 из них - посмертно, 68 - награждили орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU